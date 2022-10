Con un nuovo avviso valevole sino a mezzogiorno di domani la Protezione civile regionale ha diramato un’allerta codice arancio (criticità moderata) per rischio idrogeologico, codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali, sulle aree Campidano, Iglesiente, Monteveccio – Pischinappiu, Flumendosa – Flumineddu, Tirirso, Gallura e Logudoro.

In presenza di fenomeni temporaleschi – spiega l’avviso – è consigliabile restare nelle proprie abitazioni. Se ci si trova in un locale seminterrato o al piano terra, salire ai piani superiori. Limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza. Mantenersi informati sull’evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di protezione civile.

Altresì, è fatto divieto di attraversare torrenti in piena sia a piedi che con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e/o fiumi e di attraversare sottopassi.

Per l’area di Pirri, in particolare, il Servizio Protezione civile del Comune di Cagliari, considerato il perdurare dell’allerta codice arancio (criticità moderata), sino alle ore 21 di questa sera di mercoledì 12 ottobre 2022 resta vigente il divieto di parcheggiare nelle vie: Balilla (dalla piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse, Italia, Dolianova, Sinnai, Settimo, Mara, Donori, Santorre Di Santarosa, Confalonieri e Ampere.

La auto parcheggiate nelle vie citate, possono essere spostate presso il parcheggio della piscina di Terramaini, in via Pisano.

Con l’obiettivo di tutelare ulteriormente la sicurezza e l’incolumità pubblica, in presenza di fenomeni temporaleschi, i cittadini sono inoltre invitati a prestare la massima attenzione e ad attivare le misure di autoprotezione più sopra indicate.

