I pastori sardi scendono nuovamente in piazza a tre anni dalle proteste per il prezzo del latte. Giovedì 20 ottobre è prevista infatti una grande manifestazione a Cagliari che probabilmente arriverà davanti al Palazzo del Consiglio regionale.

La decisione è stata presa oggi in una affollata assemblea che si è tenuta a Tramatza in cui i pastori hanno chiesto le dimissioni immediate dell’assessora dell’Agricoltura.

La crisi energetica sta infatti mettendo in ginocchio le campagne sarde. A fronte di un prezzo del latte che – dopo le rivendicazioni del 2019 – comunque si mantiene su buoni livelli (circa 1,40 euro/litro), i guadagni dei produttori vengono oggi annullati dai rincari delle materie prime, energia e carburanti. Il settore agropastorale chiede inoltre maggiori aiuti in relazione alla PAC 2023-2027 e al Psr che escludono quasi completamente il comparto ovicaprino.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it