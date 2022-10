In via Premuda, tra i numeri civici 13 e 15, c’è una discarica abusiva. La denuncia arriva dal consigliere comunale Marcello Polastri.

“Affinché la discarica non cresca vertiginosamente – sostiene il consigliere comunale – ho segnalato ai competenti uffici e al gestore della raccolta differenziata, questo inconveniente che costerà danaro pubblico per poter essere smaltito. Certo è che la discarica deve scomparire e che al suo posto andranno installate videocamere o foto-trappole”.

È stato lo stesso Polastri, alla guida della Commissione Patrimonio, a inviare un’istanza per fare il punto della situazione tra le politiche sociali e la polizia locale sul caso delle occupazioni abusive in città.

In un recentissimo incontro è emerso che negli stabili comunali vivrebbero oramai poche persone e, tra esse, un nucleo famigliare al quale il Comune ha offerto più soluzioni, ma che di andar via da tale occupazione di fortuna, non ne vorrebbe proprio sapere. Ma, dato che il tempo stringe, e i residenti della zona sono esausti, “è necessario sostenere la legalità e le regole uguali per tutti” conclude Polastri, “auspicando una effettiva presa in carico delle politiche sociali di questo problema che sta causando altre criticità non più trascurabili”.

