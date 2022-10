Negli ultimi due giorni, Argea ha liquidato i saldi residui della Domanda Unica Pac del 2021, per un totale di oltre 270 milioni di euro. “È un risultato importante – commenta l’assessora regionale dell’Agricoltura, Gabriella Murgia – che conferma i progressi fatti da Argea, il nostro organismo pagatore regionale, che sta operando a pieno regime a sostegno del comparto, provvedendo ai pagamenti in maniera puntuale, in linea con le scadenze fissate dall’Unione europea”.

Gli ultimi pagamenti riguardano il rimborso delle trattenute sugli stanziamenti 2021 riportati all’esercizio 2022 e i saldi delle domande 2021 che avevano ricevuto l’anticipo e non avevano ancora percepito il saldo.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it