Prestissimo il parco di Terramaini avrà il suo defibrillatore, un presidio di soccorso essenziale viste le tantissime persone che ogni giorno fanno attività fisica nel compendio verde e vista anche la presenza di diverse scuole superiori nelle vicinanze. L’annuncio è stato dato da Enrica Fois, attivissima consigliera della Municipalità di Pirri, che si sta attivando sin dall’anno scorso perché tutti i luoghi pubblici del comprensorio siano protetti dal punto di vista della rianimazione.

Il defibrillatore, che sarà posizionato nei prossimi giorni all’interno del parco, è stato donato dal Rotary Club Cagliari “Anfiteatro” che ha voluto contribuire all’iniziativa.

“È un immenso piacere per me poter annunciare durante la Settimana europea della rianimazione cardiopolmonare, in Italia Settimana Viva che prestissimo un parco di Pirri avrà il suo defibrillatore”, ha scritto Enrica Fois su FB -. Già dallo scorso anno mi sono attivata perché tutti i luoghi pubblici molto frequentati della mia comunità possano diventare luoghi protetti dal punto di vista della rianimazione. Ho bussato a tante porte e quella del Rotary Club “Anfiteatro” mi è stata aperta con entusiasmo: la causa in cui credevo è stata accolta con sensibilità e condivisa. Il Club “Anfiteatro” ha infatti dato la sua disponibilità per un accordo di partenariato per la donazione di un defibrillatore”.

“In questo percorso, in qualità di consigliera della Municipalità di Pirri, è stato fondamentale l’apporto del vicesindaco e assessore alla Pianificazione strategica, Sviluppo urbanistico e Verde pubblico, Giorgio Angius, che ha reso possibile l’installazione e che sarà presente, assieme alla presidente del Rotary Club “Anfiteatro” alla presentazione al pubblico dell’ausilio medico di primo soccorso – scrive ancora Enrica Fois -.

Come per ogni defibrillatore, l’auspicio è che non debba mai servire ma purtroppo sappiamo che non è così: la prima causa di morte in Italia sono infatti le malattie cardiovascolari, infarto in primis.

L’installazione di un nuovo defibrillatore a Pirri è un risultato piccolo, se vogliamo, ma che potrebbe contribuire a salvare una vita. Per questo sono molto felice di aver contribuito a renderlo possibile”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it