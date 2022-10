“Il parco eolico sull’altipiano di Gomoretta, tra i Comuni di Bitti, Orune e Buddusò, “rischia di pregiudicare la candidatura italiana alla realizzazione dell’Einstein Telescope in Sardegna”. Anche il Consiglio regionale ha detto no al progetto approvato dal Governo Draghi per la realizzazione del parco eolico del Nuorese con un ordine del giorno presentato da tutti i capigruppo (prima firma Roberto Deriu del Pd) e approvato all’unanimità.

Il progetto – che comporta secondo i consiglieri forti rischi dal punto di vista dell’inquinamento acustico e non gode dell’approvazione delle comunità locali – prevede l’installazione di 13 aereogeneratori da 84 metri di altezza e 132 metri di diametro, per una potenza nominale complessiva di 45 megawatt.

In base all’odg approvato dal Consiglio il presidente della Regione e la Giunta dovranno acquisire i documenti relativi alle decisioni assunte dal Governo, chiedere l’istituzione di un comitato nazionale per la candidatura, che ricomprenda e coordini tutti i soggetti pubblici interessati al progetto, ed esprimere parere contrario a qualsiasi autorizzazione di attività che confliggano con il progetto dell’Einstein Telescope. Si chiede inoltre che governatore e Giunta si confrontino con il Governo su qualunque progetto che interessi la Sardegna, soprattutto quando ne coinvolge l’aspetto ambientale e paesaggistico.

