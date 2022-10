Buona la prima. Sia alla Camera che al Senato. Nel giorno dell’insediamento a Montecitorio e a Palazzo Madama i neoparlamentari che dovranno rappresentare con decisione gli interessi della Sardegna e dei sardi in questa diciannovesima legislatura sfoderano i loro sorrisi migliori e i loro migliori proponimenti per il futuro per festeggiare l’entrata nel jet set della politica italica. Sono soprattutto le new entry ad immortalare con un bel post sui social network il primo giorno sullo scranno parlamentare.

Tra le foto motivazionali più forti spicca senza dubbio quella dell’esponente della Lega Dario Giagoni che invece di pubblicare la sua immagine ha scelto di pubblicare il volto fiero del padre che lo ha accompagnato a Montecitorio. “Avrei voluto pubblicare una mia foto relativa al primo insediamento e giuramento però credo che il volto soddisfatto e fiero di mio papà valga più di ogni altra cosa e immagine – scrive Giagoni -. Umiltà, rispetto per la tua terra e per il tuo popolo, passione e dedizione al lavoro sono le parole che mio papà mi ha ripetuto prima di entrare. Credetemi l’emozione è forte”.

Molta emozione anche nelle parole dell’ex assessore all’Ambiente Gianni Lampis che invece risolve la situazione con un bel selfie in mezzo ai banchi del suo partito, Fratelli d’Italia. “Sono uno dei 600 eletti che siederanno in Parlamento da oggi con l’avvio della XIX legislatura oggi più che mai con Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia continua il mio #ImpegnoQuotidiano”, scrive l’ex esponente della Giunta Solinas con tanto di emoticon con la bandiera tricolore.

Dall’altra parte della barricata, dicesi sinistra, un’altra new entry festeggia con un selfie. E’ la neo deputata cagliaritana Francesca Ghirra, arrivata in extremis a Montecitorio dopo aver superato sul filo di lana la Dem Romina Mura. “Ed eccoci qui, oggi inizia la XIX Legislatura ed è per me un vero onore sedere tra i banchi di Montecitorio per l’Alleanza Verdi Sinistra. Difficile descrivere le emozioni. Rinvio ai prossimi post un resoconto più compiuto. La giornata sarà lunga perché la prima votazione non ha dato alcun esito”, scrive Ghirra dando appuntamento ai suoi followers. “Ci rivediamo alle 14 e, probabilmente, ancora alle 17 per le prossime votazioni”.

Ma oltre i neofiti del Parlamento hanno voluto festeggiare con un post anche i veterani. Ed ecco che sempre a Montecitorio l’ex presidente della Regione Ugo Cappellacci spara sul suo profilo Instagram una bella foto sorridente che lo ritrae nelle bancate di Forza Italia insieme ad un sorridente Pietro Pittalis e una altrettanto sorridente Rita Dalla Chiesa.

Niente selfie invece per il giovane senatore quartese Marco Meloni, braccio destro di Enrico Letta nel Pd, che si lascia andare ad una disamina politica e già significativamente autocritica del voto che ha portato all’elezione di Ignazio La Russa alla presidenza del Senato. “Mentre la maggioranza è partita divisa, una parte dell’opposizione ha fornito un soccorso decisivo per l’elezione di La Russa a presidente del #Senato – scrive Meloni -. Un comportamento grave e irresponsabile che deve essere denunciato con la massima forza”.

Immancabile, infine, il post dell’inossidabile Silvio Berlusconi – praticamente sardo di adozione vacanziera – che ieri annunciava implacabilmente sui social: “Domani sarò presente alla prima seduta di questa XIX legislatura a Palazzo Madama”. Detto fatto. Buona la prima.

