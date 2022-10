La busker di Carbonia Martina Baldaccini è stata scelta dal giudice Dargen D’Amico per far parte della sua squadra. La ragazza passa così al prossimo turno, il Last Call, in cui il cantante del brano “Dove si balla” dovrà scegliere chi portare ai live.

La Baldaccini ha ottenuto la sedia pur non convincendo appieno giudice e pubblico con una esibizione poco precisa del brano “Almeno tu nell’universo” di Mia Martini.

Le sue caratteristiche vocali particolari hanno però avuto una influenza positiva sulla scelta finale. Nessun altro concorrente è stato in grado di “rubarle” il posto.

