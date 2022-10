Il Comune di Cagliari aderirà, sabato 15 ottobre, alla Giornata mondiale della consapevolezza sul lutto in gravidanza e dopo la nascita, illuminando di azzurro il Bastione di Saint Remy.

“Un piccolo segnale ma importante perché in questo modo – il commento di Stefania Loi, presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Cagliari – abbiamo la possibilità di sensibilizzare i nostri concittadini su un tema molto delicato. E anche molto diffuso. Lo confermano i numeri visto che il 15% delle gravidanze sono interessate da questo fenomeno che getta nello sconforto gli aspiranti genitori. Le istituzioni, come il Comune, ma anche le associazioni, sono pronte a fare la loro parte in modo che chi subisca un tale, gravissimo, lutto abbia tutto il conforto possibile non solo dalla cerchia ristretta dei familiari ma da quante più persone possibile”.

Importante il contributo dell’associazione “CiaoLapo” che da anni è in prima linea nelle attività di sensibilizzazione e supporto alle famiglie.

