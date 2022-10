“Oh raga, comunque se serve un aiuto sulla fascia io ci sono @juventus”. Così Filippo Tortu scrive ironicamente sulla sua pagina Instagram con tanto di foto che lo immortala mentre palleggia.

Il velocista sardo-lombardo, infatti, come sa chi lo segue da tempo, è un grande tifoso juventino e ci tiene a sostenere la squadra torinese, che in questo momento non se la passa nel migliore dei modi.

Tanti i commenti divertiti e ironici a loro volta: “Non saresti più scarso di quelli attuali”, commenta un utente; “Ti prendo in parola, ti convoco per domenica”, scrive un altro; “Per la serie B del prossimo anno non saresti male”, va avanti un altro ancora. E via di like e condivisioni che fanno subito il giro del web.

