Villa Muscas, la struttura in via Santa Alenixedda a Cagliari, è ancora in uno stato di abbandono. La denuncia è ancora una volta di Valerio Piga, rappresentante dell’associazione Difensori della natura.

“Chiuso, abbandonato e colmo di rifiuti – scrive Piga -. Peccato che l’attuale assessora Picciau, dopo la mia denuncia pubblicata sull’Unione Sarda del 14 maggio avesse risposto che entro l’estate sarebbe partito il bando per far rivivere quello spazio. Non so, a questo punto, a che anno si riferisse ma nulla è stato fatto”.

