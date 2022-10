Tra giovedì 13 e venerdì 14 ottobre, il Parlamento e il Senato della Repubblica Italiana hanno eletto i loro nuovi presidenti. Grosse polemiche sono arrivate da sinistra verso la nomina di Lorenzo Fontana (Lega) e Ignazio La Russa (Fratelli d’Italia).

La neo senatrice sarda di Fratelli d’Italia Antonella Zedda ha pubblicato sui social il suo pensiero su quanto accaduto nelle ultime ore:

“Congratulazioni ai neo eletti Presidenti di Senato Ignazio La Russa e Camera Lorenzo Fontana. Noi, la maggioranza di #destracentro, dettiamo i ritmi e lavoriamo, studiamo, per arrivare #Pronti al momento in cui il #PresidenteMattarella darà l’incarico a Giorgia Meloni per la costituzione del nuovo #governo. La sinistra, #pd #5S #azione, #rosica e si divide. Due modi differenti di approcciare alle emergenze italiane: loro ci consegnano una Nazione in piena crisi economica e sociale, Noi andiamo veloci superando gli sgambetti. Il bene dell’Italia è l’unico nostro interesse. Noi non siamo ricattabili”

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it