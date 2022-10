Con un Gazebo informativo che verrà allestito sabato 15 ottobre 2022 dalle 9 alle 20 in Piazza Garibaldi, il Comune di Cagliari aderirà all’evento “Io non rischio 2022 . Buone pratiche di protezione civile”.

L’iniziativa, in occasione della Settimana nazionale della Protezione Civile, è stata confermata per il dodicesimo anno consecutivo, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sui comportamenti da tenere per la prevenzione dei rischi in caso di Allerta Meteo.

Il Servizio Protezione Civile del Comune di Cagliari parteciperà con uno stand 6X3, all’interno del quale, personale tecnico, amministrativo e appartenenti alla squadra di emergenza, distribuirà materiale informativo.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it