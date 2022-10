Questa notte nello stabile occupato prevalentemente da stranieri, in via Riva di Ponente, di fronte al porto di Cagliari, c’è stata una grave rissa tra due ragazzi di origine straniera che è sfociata in un accoltellamento.

Sono due i feriti, non gravi. Uno di loro è stato trasferito in ospedale.

Sul posto le ambulanze del 118 e almeno quattro gazzelle dei carabinieri, coadiuvati dagli agenti della Volante della Questura.

Da anni i residenti della zona lamentano una situazione fuori controllo, tra spaccio di droga e liti all’interno dell’edificio, ma ad oggi non è stato previsto alcuno sgombero.

