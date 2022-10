Si è concluso alle 21,45 di ieri sera l’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna per il recupero di tre cercatori di funghi dispersi a Villanova Monteleone, in provincia di Sassari.

L’allarme è arrivato alla centrale operativa del Soccorso Alpino alle 19 tramite una chiamata diretta da parte dei tre dispersi nel momento in cui, col calare del buio, si son resi conto di aver perso l’orientamento. Quindi, M.A. 47 anni, D.D. 48 anni e M.P. 45 anni, tutti e tre di Alghero, hanno raggiunto il primo punto utile per poter comunicare tramite il cellulare e hanno dato la loro posizione, individuata nei pressi di un agriturismo in località Badde de sa mola, tra Putifigari e Ittiri.

Nove tecnici della stazione di Sassari, partiti immediatamente, hanno raggiunto i tre cercatori di funghi e li hanno riaccompagnati lungo il sentiero, fino alla loro auto.

Fortunatamente si trovavano in buone condizioni di salute e non necessitavano di intervento sanitario. Sul posto era presente anche il personale dei Vigili del Fuoco, col quale sono state portate avanti le ricerche.

