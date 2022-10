Prove tecniche di lotta alle alluvioni da parte dei Vigili del Fuoco con gli specialisti dei Nuclei sommozzatori di Cagliari e Sassari al lago Omodeo.

La simulazione di salvataggio in acqua ha visto il recupero di tre persone trascinate, con la propria auto, sul fondo del lago. L’esercitazione è durata quattro giorni. Lo scenario ipotizzato è stato quello di un disastro idrogeologico.

Nella simulazione sì è ipotizzato che ci fosse ulteriore bisogno di aiuti. E quindi ecco i rinforzi da Lazio, Umbria e Abruzzo con i mezzi aerei della flotta dei Vigili del fuoco.

Simulato anche il soccorso di una persona rimasta bloccata nella diga realizzando un trasporto in zona sicura con una teleferica tra l’invaso e il viadotto sulla provinciale 11. In campo il nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico), impegnato nella messa in sicurezza di una cisterna di gpl sradicata dalla forza dell’acqua.

