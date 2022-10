Da oggi il parco di Terramaini a Pirri è provvisto di defibrillatore. Il presidio medico è stato sistemato oggi all’interno del compendio di Pirri un una cerimonia alla quale ha partecipato il vice sindaco di Cagliari Giorgio Angius.

“Grazie al Rotary Club Cagliari Anfiteatro e all’amministrazione comunale di Cagliari”, scrive su Fb la consigliera della Municipalità di Pirri Enrica Fois che ha fortemente lavorato per questo importante risultato.

La speranza è che ora il defibrillatore venga rispettato dagli utenti del parco e non venga vandalizzato come accade solitamente a Cagliari per qualunque cosa sia messa a disposizione della cittadinanza.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it