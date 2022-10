Il Cagliari spazza via le insicurezze degli ultimi turno e pur non giocando bene si porta a casa tre punti. Il Brescia cade alla Unipol Domus per 2-1, ma nel finale mette in discussione la vittoria dei ragazzi di Fabio Liverani.

Bel primo tempo per i rossoblù che approfittano del primo errore degli ospiti in avvio: il portiere Lezzerini sbaglia il rinvio, Mancosu serve Luvumbo che non si fa pregare per l’1-0. Se la difesa cagliaritana regge bene ogni sortita dei lombardi, nella ripartenza il Cagliari sa essere devastante: avanzata di Mancosu e Di Pardo, sulla palla vagante in area Deiola – tutto solo – appoggia il 2-0.

Potrebbe chiudere la gara Deiola con una doppietta personale ad inizio ripresa ma il suo destro centrale viene deviato in angolo da Lezzerini. A quel punto il Cagliari addormenta la partita, tiene le avanzate poco convinte del Brescia. Forse si adagia troppo, e infatti Olzer al 90’ punisce la decisone dei ragazzi di Liverani di ritirarsi in fase difensiva. Fortunatamente la fine della sfida arriva presto: 2-1 per i rossoblù.

