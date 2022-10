Dopo il pareggio a Genova, il Cagliari ha dato continuità di risultati cogliendo i tre punti casalinghi contro il Brescia. Buona soddisfazione per il tecnico Fabio Liverani in conferenza stampa per i passi avanti compiuti dalla sua squadra.

“Abbiamo dato continuità alla prestazione ottima di Genova – ha spiegato Liverani – nel primo tempo non abbiamo concesso nulla e costruito delle occasioni importanti. Mi dispiace avere subito la rete, dovremo lavorare su questo. Penso si siano fatti passi avanti. Oggi il bicchiere è totalmente pieno, potevamo segnare il 3-0 in più occasioni e su questo possiamo crescere“.

