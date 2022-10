Per cause ancora da accertare, un centauro cagliaritano di 44 anni ha perduto il controllo della sua moto ed è caduto in una scarpata della strada provinciale 17, in prossimità della spiaggia Sa Ruxi.

Gli operatori dei vigili del fuoco assieme a quelli del 118 hanno raggiunto e recuperato il centauro tra gli arbusti.

L’elisoccorso lo ha poi trasportato all’ospedale Brotzu in codice rosso, gravemente ferito, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it