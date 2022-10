L’Olbia scivola pericolosamente in zona playout nel girone B della Serie C. Nuova sconfitta per i bianchi guidati da mister Occhiuzzi, che sono capitolati in Liguria contro l’Entella per 2-1.

I galluresi hanno vissuto un primo tempo difficile, andando sotto nel punteggio, mostrando le difficoltà dovute dal periodo poco fortunato. Nella ripresa hanno tentato a ribaltare la situazione e in parte ci sono riusciti col gol del pareggio di Bellodi.

Quando la partita sembrava incanalata positivamente, ha cambiato direzione. Prima con il rigore calciato alto da Biancu, a seguire col nuovo vantaggio – questa volta decisivo – dei padroni di casa su una amnesia della difesa olbiese che ha tagliato le gambe alla sfida.

