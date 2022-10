Si era arruolato qualche tempo fa nelle milizie di Mosca perché voleva dare sostegno alla “resistenza dei popoli russi”. Seguiva infatti con convinzione la pagina Fb filorussa “Fort Rus”, una community virtuale che divulga “notizie e documenti sulla guerra dell’impero contro la Russia”.

Un giovane di origine sarda è stato ucciso in un combattimento nel Donetsk. Elia Putzolu, 28 anni, questo il nome del ragazzo, è il terzo foreign fighter italiano ucciso nell’ambito del conflitto tra Russia e Ucraina , viveva da tempo a Taganrog, vicino alla città russa di Rostov. La sua famiglia in Sardegna è stata informata della tragedia dalla Farnesina e ha chiesto che la salma torni in Italia.

Gli altri due italiani sono morti combattendo per difendere l’Ucraina: si chiamavano Edy Ongaro e Giorgio Galli.

