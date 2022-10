La Società Italiana di Virologia (SIV-ISV) ha eletto i nuovi organi di gestione: il nuovo Consiglio direttivo della società che riunisce tutti i ricercatori delle diverse aree della Virologia – i virologi medici, i virologi di base, i virologi veterinari e quelli vegetali – ha confermato presidente Arnaldo Caruso, professore all’Università di Brescia, ed ha eletto vicepresidente Enzo Tramontano, docente di Virologia all’Università di Cagliari.

Specialmente in questo momento in cui il Paese sta faticosamente cercando di uscire dalla pandemia che l’ha investito negli ultimi due anni, la nomina di Tramontano a vicepresidente nazionale della Società che esprime l’intera comunità dei virologi italiani rappresenta un importante riconoscimento per l’Ateneo cagliaritano e per i risultati del gruppo di ricerca di Virologia Molecolare del Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente guidato dal professore. Allo stesso tempo è espressione dell’eccellenza dei risultati ottenuti dall’Ateneo di Cagliari nella formazione di giovani generazioni di scienziati.

La sesta edizione della Summer School sulle nuove strategie di sviluppo di farmaci antivirali, il mese scorso a Pula, è uno degli esempi più recente del network di ricerca in ambito virologico di cui l’Università di Cagliari è parte e protagonista insieme ad altri atenei nazionali, europei e americani.

