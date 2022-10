L’aumento dell’inflazione pesa sulle tasche degli italiani e incide anche sui canoni di locazione per gli inquilini che hanno la revisione annuale del contratto d’affitto. Secondo l’ultimo aggiornamento Istat, infatti, l’indice FOI per il mese di settembre 2022, è aumentato dell’8,6% su base annuale.

Secondo l’analisi dell’Ufficio Studi di Idealista, sulla base dell’Indice dei prezzi al consumo aggiornato e pubblicato dall’Istat, per un canone di locazione di un trilocale in Italia, l’aumento medio è di circa 52 euro al mese (624 annui).

I rialzi maggiori si registrano a Milano, al primo posto della classifica nazionale, dove le famiglie dovranno pagare 86 euro in più al mese rispetto allo scorso anno per una media di 1086 euro mensili. Subito dopo si trovano Bolzano, con un aumento di 82 euro per una spesa media di 1.032 euro, e Venezia con un rialzo di 69 euro per 869 euro di canone medio mensile.

A seguire, tra le città italiane in cui si registrano i maggiori aumenti ci sono: Bologna, Firenze e Roma (+65 euro/mese, 815 euro/mese), Como (+60 euro/mese, 760 euro/mese) e Treviso (+58 euro/mese, 733 euro/mese). In nona posizione si trova Cagliari, dove si registra un aumento di 56 euro al mese per un canone d’affitto medio di 706 euro al mese. A chiudere la top 10 c’è un’altra città sarda: Oristano, che presenta le stesse oscillazioni del capoluogo isolano.

Più giù, in diciassettesima posizione, si trova Carbonia con un rialzo di 52 euro al mese per un canone di locazione medio di 652 euro al mese, mentre la città di Olbia è al 26esimo posto con un aumento di 49 euro per 624 euro mensili.

In fondo alla classifica nazionale si trovano: Sassari, con un aumento di 39 euro al mese per un canone di locazione di 489 euro mensili; Nuoro con un rialzo di 34 euro per 434 euro mensili; Lanusei con un aumento di 23 euro per 293 euro mensili.

