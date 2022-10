“Il Reddito di Cittadinanza ha salvato in piena pandemia un milione di persone dalla povertà assoluta. In Italia, milioni di persone vivono in condizioni inaccettabili”. Lo scrive in un post sulla sua pagina Facebook la deputata del Movimento 5 Stelle Alessandra Todde in riferimento a un nuovo report su povertà ed esclusione sociale della Caritas.

“Parliamo del 9,4% della popolazione. 6 poveri su 10, dice la Caritas, sono poveri per eredità, poveri intergenerazionali – continua Todde -. Nel Rapporto 2022 su povertà ed esclusione sociale, la Caritas denuncia che nel nostro Paese la povertà è arrivata ai massimi storici: 5,6 milioni di poveri assoluti nel 2021, di cui 1,4 milioni minori. Una persona su quattro potrebbe presto diventarlo, arrivando così a un totale di 15 milioni di persone a rischio povertà”.

“Il 41% dei nuovi poveri sono persone che non si erano mai rivolte alla Caritas – prosegue la deputata pentastellata – e che lo stanno facendo ora perché hanno problemi a saldare le bollette. Nel 2021 il problema bollette rappresentava il 50% delle domande di aiuto economico, oggi siamo al 63%. La metà di chi bussa la porta della Caritas, cerca una prima o una nuova occupazione. Un quarto ha già un lavoro, ma è un lavoro che non basta a sopravvivere”.

“Sono numeri terribili, angoscianti – aggiunge Todde – e la necessità di un intervento non è più rimandabile. Il contrasto alla povertà deve essere una priorità del nuovo Governo. Centinaia di migliaia di famiglie stanno soffrendo la crisi economica e non riescono ad arrivare a fine mese”.

“Queste priorità ci sono ben chiare. Per questo come Movimento 5 Stelle stiamo lavorando a un piano su carobollette ed energia su cui chiederemo un confronto al nuovo Governo. Il Paese ha bisogno di interventi immediati, di risposte, di supporto, di una strategia per affrontare l’emergenza. L’unico spettacolo a cui si sta tristemente assistendo – conclude Todde -, invece, è la guerra tra partiti per la solita gestione del potere”.

