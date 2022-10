Giovedì 20 ottobre sono attesi a Cagliari circa 2mila pastori che arriveranno da tutta la Sardegna. Marceranno nel capoluogo sardo fino al Consiglio regionale per denunciare le difficoltà del comparto nell’Isola.

È stato anche richiesto un incontro con i capigruppo dell’Assemblea. “I politici sardi devono assumersi le loro responsabilità. Giovedì saremo sotto al Consiglio per esprimere tutto il nostro malcontento e cercare delle soluzioni. Presenteremo loro un documento, per poi inviarlo anche al ministero e alla Commissione Europea per l’Agricoltura, in modo tale che tutti siano a conoscenza del disastro fatto“.

“Il nostro è un settore ridotto allo stremo da una politica dormiente, o peggio assente” spiegano i pastori, “Confidiamo nel raggiungimento di una o più soluzioni, utili a farci sopravvivere, perchè non siamo assistiti come si è cercato talune volte di dipingerci, noi siamo custodi del territorio, persone che hanno investito anima e corpo nel proprio lavoro. Vogliamo produrre e migliorare la nostra economia, non cerchiamo assistenzialismo“.

