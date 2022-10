Si terrà al PalaPirastu di Cagliari la Final Four di Supercoppa italiana di pallavolo, in programma lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre. Il sindaco Paolo Truzzu ha presentato l’evento con grande soddisfazione: “Cagliari si conferma città leader per importanti eventi sportivi”

Il responsabile Sardegna dei difensori della natura Valerio Piga pare di un altro parere. E su Facebook ha espresso tutta la sua disapprovazione, rilanciando il problema immondizia. “Ma dove sarebbe Cagliari leader degli eventi sportivi? Magari nei suoi sogni. La realtà è un altra, impianti sportivi comunali, abbandonati e non idonei ai cosi detti grandi eventi. Mi raccomando signor Sindaco, prima di far svolgere il grande evento al palazzetto, si ricordi di far pulire la discarica che c è attorno da mesi e mesi..”.

