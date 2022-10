“Non c’era nessuno, il Signore ci ha graziati”, ha commentato ieri in tarda serata il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, presente in via Trentino di fronte all’edificio crollato per cause ancora da accertare. Soltanto qualche ora prima si stavano tenendo delle lezioni della facoltà di Lingue.

“Bisogna capire le cause prima di arrivare ad ogni ipotetica conclusione – ha detto il primo cittadino cagliaritano – facciamo tanti controlli sugli edifici e nonostante questo non sono mai sufficienti: oggi dobbiamo ringraziare che questo crollo è avvenuto a tarda sera quando le lezioni erano già concluse”.

Ma il vicepresidente del Consiglio comunale, Matteo Lecis Cocco Ortu del gruppo Sinistra per Cagliari non ci sta. “Dopo lo sgomento e il silenzio di ieri notte oggi è il giorno della responsabilità – commenta sul suo profilo Facebook -. Perché non può essere una questione economica né di risorse umane a rendere insicuri gli edifici dove viviamo”. “Siano pubbliche le verifiche e manutenzioni sul patrimonio pubblico e la politica non si nasconda dietro a fatalità – aggiunge – per eventi che lasciano senza parole ma che devono convincere chi ha la possibilità di fare le scelte ad investire sempre più in sicurezza e prevenzione”.

