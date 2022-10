E’ il trombettista Paolo Fresu il destinatario del Premio Centum, riconoscimento promosso dalla Unione Imprese Centenarie Italiane e legato alle celebrazioni di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022.

La cerimonia di consegna si terrà sabato 22 ottobre al Cinema Hall di Procida. Fresu è stato premiato “per aver contribuito al rilancio della località sarda di Berchidda, sua terra natale, attraverso il Festival Time in Jazz, ponendosi come straordinario vettore di promozione e progresso culturale e sociale del territorio”.

Il trombettista ha così commentato la notizia: “Leggo il riconoscimento del prestigioso Premio Centum come una attenzione a quei valori artigiani che hanno fatto grande il nostro Paese del mondo. È per me uno sprone a continuare a produrre buona cultura offrendo una possibile risposta al ruolo contemporaneo dei piccoli centri e alle qualità ospitali e umane delle nostre comunità“.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it