La scorsa notte, martedì 18 ottobre, intorno alle 21.30, in via Trentino, è crollato il corpo aggiunto dell’ex facoltà di Geologia, che ospita l’aula Vardabasso e l’aula magna.

Il rettore Francesco Mola ha tenuto a specificare che, secondo le notizie in suo possesso, l’evento è stato imprevisto. “Il crollo è avvenuto senza alcuna avvisaglia. Non sono state segnalate all’Ufficio Tecnico infiltrazioni né crepe o difetti di apertura degli infissi, sintomi tipici di movimenti o assestamenti strutturali. La struttura che ha ceduto è staticamente autonoma rispetto al corpo centrale oggetto di recenti interventi di manutenzioni sulle aule e uffici”.

Per una settimana, alcune lezioni sono sospese. “Per la settimana corrente sono sospese le sole lezioni ed esami delle lauree triennali di Lingua e cultura per la mediazione linguistica, Lingue e comunicazione e le magistrali di Lingue e letterature moderne europee e americane e Traduzione specialistica dei testi. La prossima settimana le lezioni di questi corsi si svolgeranno a distanza. Proseguiranno invece le altre attività negli edifici del Polo di Sa Duchessa”.

