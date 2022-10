A seguito di quanto accaduto nella notte di martedì 18 ottobre, col crollo di un edificio del Magistero di Cagliari, Francesca Ghirra – parlamentare di Alleanza Verdi-Sinistra – ha annunciato di aver depositato una interrogazione parlamentare.

“Questa mattina ho presentato un’interrogazione urgente al futuro Ministro dell’Università e della Ricerca per comprendere cosa possa aver determinato questi crolli” ha spiegato sul suo profilo Facebook, “come si intenda mettere in sicurezza il polo universitario di Sa Duchessa e con quali risorse. È fondamentale vigilare e stanziare fondi adeguati per garantire la manutenzione costante e la messa in sicurezza degli immobili in cui lavorano tanti docenti e gli studenti esercitano il proprio diritto allo studio”.

