Nella serata di giovedì 20 ottobre il Cagliari scenderà in campo allo stadio Dall’Ara per giocare l’incontro col Bologna, valevole per i sedicesimi di Coppa Italia.

Il mister Liverani ha deciso di lasciare a casa alcuni “big” della rosa, in modo che siano recuperabili o riposati per il confronto di campionato di lunedì prossimo contro l’Ascoli.

Non sono partiti per Bologna i seguenti giocatori: Goldaniga, Makoumbou, Mancosu, Rog, Altare e Nandez. Al loro posto, nella lista annunciata dall’allenatore cagliaritano ci sono alcuni giovani della Primavera come Lolic, Cavuoti e Veroli.



Il Cagliari potrebbe scendere in campo con questa probabile formazione: Aresti, Zappa, Dossena, Capradossi, Barreca, Lella, Viola, Cavuoti, Pereiro, Millico, Lapadula.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it