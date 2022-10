La Polizia di Cagliari ha arrestato un uomo per tentato furto di un’auto. Gli agenti lo hanno sorpreso durante la notte in via Santa Gilla, mentre rovistava all’interno di un’autovettura in sosta e con il vetro della portiera infranto.

Alla vista dei poliziotti, il malfattore ha tentato inutilmente di nascondersi prima di essere raggiunto ed essere bloccato dagli operatori.

Dal controllo personale sono stati rinvenuti numerosi oggetti asportati dal veicolo e successivamente restituiti al proprietario dell’autovettura.

L’uomo, un pregiudicato di 36 anni, è stato accompagnato negli uffici della Questura in stato di arresto per il reato di tentato furto aggravato in flagranza.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it