“La Regione ha svolto un importante e decisivo ruolo di coordinamento nei tavoli istituzionali sulla metropolitana di Cagliari, favorendo l’intesa tra i Comuni sul tracciato tra i più importanti in Sardegna per l’ampio bacino d’utenza che lo utilizza, costituendo una concreta alternativa all’uso dell’auto privata, in linea con l’obiettivo della sostenibilità ambientale. Peraltro, in un’areale connotato da elevati valori ambientali”. Lo ha detto il presidente della Regione, Christian Solinas, dopo la riunione che ha sancito l’accordo tra i Comuni sulla realizzazione della direttrice di collegamento tra Cagliari e Quartu Sant’Elena, che transiterà anche a Quartucciu.

“L’assessorato dei Trasporti ha promosso e condotto un’intensa attività finalizzata all’individuazione e alla realizzazione delle possibili estensioni della rete metropolitana di superficie, necessarie per dare una concreta risposta alle esigenze di mobilità dei cittadini sardi”, ha aggiunto il presidente Solinas.

“Il progetto della direttrice, nonostante gli sforzi della Regione, aveva conosciuto una fase di stallo dovuta al mancato accordo tra i Comuni coinvolti. Preso atto dell’accordo, la Regione con proprie risorse garantirà, attraverso l’Arst, gli sviluppi progettuali successivi. Creando così le precondizioni per il finanziamento dell’opera, infatti la progettazione, almeno a livello di progetto di fattibilità tecnico-economica, è necessaria per accedere alle possibili fonti di finanziamento, che saranno ricercate dall’Assessorato dei Trasporti, unitamente alle altre amministrazioni interessate”, ha concluso il governatore sardo.

