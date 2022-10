Ad un mese dall’inizio delle lezioni scolastiche, i bambini della scuola primaria di Gonnesa non hanno ancora i libri. È la denuncia che un gruppo di genitori ha lanciato, segnalando anche un rapporto difficile con l’amministrazione comunale in carica.

“Ad oggi, i nostri bambini non hanno ancora ricevuto i libri scolastici o ne hanno ricevuto in quantità insufficiente pochi giorni fa” spiega Sonia Fois, in rappresentanza dei genitori, “Abbiamo provveduto a sollecitare più volte l’amministrazione sul ritardo, abbiamo ricevuto prima delle rassicurazioni e poi, visto il protrarsi del ritardo, poche e non molto chiare risposte”.

Un impiegato avrebbe spiegato che i libri necessari non erano più presenti nel magazzino della libreria contattata e che la casa editrice non avrebbe potuto fornirne di nuovi in quanto i testi erano in ristampa. “Abbiamo scoperto poi che in un’ altra libreria è presente in magazzino un numero di copie per la classe terze addirittura maggiore al numero che ci occorrerebbe. Prontamente abbiamo dato comunicazione all’amministrazione, che non ci ha dato molto ascolto. Anzi ha dato poche e sconfortanti risposte”.

Intanto i docenti continuano a fare fatica nel fornire i materiali agli alunni e a presentare delle lezioni complete. “Non ci sembra necessario dover spiegare la fondamentale importanza dei materiali didattici, quali i libri, ai fini dell’istruzione dei bambini. Siamo davvero rammaricati, finora le nostre parole sono state ben poco ascoltate. Speriamo si trovi una soluzione al più presto”.