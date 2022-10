Il Cagliari è stato eliminato dalla Coppa Italia dal Bologna. I padroni di casa hanno superato gli uomini di Liverani per 1-0 grazie all’autogol di Obert propiziato dall’ex Charampolos Lykogiannis.

I rossoblù (in maglia bianca) hanno giocato una discreta partita, soprattutto in fase difensiva con il comando di un enorme Capradossi. In attacco invece si sono affacciati pochissime volte: l’unica veramente importante ha visto il terzino Barreca, sul finale del primo tempo, colpire la traversa con un sinistro potente.

Il Bologna non ha offerto tantissimo, palesando tutti i limiti visti finora, contro un Cagliari ben disposto in copertura. Ma l’autogol di Obert sul colpo di testa di Lykogiannis sugli sviluppi di un calcio d’angolo è bastato per vincere la gara e passare il turno di Coppa Italia.

