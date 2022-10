Dal prossimo maggio 2023 il mercato di piazza Nazzari sostituirà l’ex mercato di San Benedetto per circa tre anni.

Il progetto costerà 5 milioni di euro e avrà una superficie di 4000 metri quadri, di cui circa 2500 saranno occupati dai box dei 188 concessionari. Tre gli ingressi per accedervi: via Sant’Alenixedda, via Bacaredda e via Cao San Marco.

Nel frattempo l’ex mercato di San Benedetto verrà ristrutturato.

“Mentre verrà realizzata la nuova struttura, i concessionari potranno continuare a lavorare in quella vecchia”, hanno spiegato il sindaco Paolo Truzzu e l’assessore alle Attività produttive Alessandro Sorgia.

