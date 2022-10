Domani sbarcherà per la prima volta su Amazon Prime per la nuova serie “Generazione Lol”, dove 7 tiktoker si sfideranno in una serie di gag con un’unica regola: chi ride è fuori. Dany Cabras, 28 anni, si è fatto conoscere al grande pubblico del web grazie ai suoi video esilaranti in cui racconta la vita quotidiana della provincia di Cagliari.

Ma prima di arrivare agli attuali 2,5 milioni di follower su TikTok, Daniele Cabras era un perito elettrotecnico con decine di curriculum inviati alla Saras, senza però alcuna risposta. Così il giovane influencer decide di cambiare radicalmente settore e si lancia sul turismo, lavorando per sette anni in aziende come il Forte Village.

Lì ha iniziato ad avere a che fare con tantissime persone da ognidove e, probabilmente, è scattata la molla che lo ha poi portato a realizzare dei brevi video – gli stessi che lui si divertiva a guardare su YouTube – che hanno iniziato pian piano a conquistare migliaia di giovani e non.

Oggi Dany Cabras è tra i volti giovani più attesi della nuova serie in streaming, insieme a tanti altri creator come lui: Valentina Barbieri, Gabriele Bagnato, Silvia Buratto, Chaimaa Cherbal, Raffaele Buffoni, Kiro Ebra, Ginnasio. Non mancherà, poi, uno dei volti più amati nelle due edizioni del programma, Lillo Petrolo.

