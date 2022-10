La Raimond Handball Sassari batte il Campus Italia al PalaSantoru e salgono a quota nove nella classifica della Serie A Gold.

40-20 il risultato finale al termine di sessanta minuti nei quali, fatta eccezione per la fase iniziale del match, c’è stata poca storia.

A parte l’8-8 iniziale, poi è stato un assolo della Raimond che ha giganteggiato in lungo e in largo fino al 25-12 che ha chiuso il primo tempo. Nella ripresa, gli ospiti hanno tentato solamente di limitare i danni, ma il distacco non ha fatto altro che ampliarsi.

I ragazzi guidati da coach Luigi Passino tornano dunque alla vittoria dopo il pari con Rubiera e riprendono la loro corsa nel massimo campionato di pallamano.

