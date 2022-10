Buonissimo debutto per la Hermaea Olbia nel campionato di A2 femminile di pallavolo. Le aquile hanno sconfitto il Club Italia per 3-0 tra le mura amiche.

Dopo aver dominato il primo set, l’Hermaea è stata abile a controllare le reazioni delle talentuose azzurrine. Top scorer a pari merito Bulaich e Schirò con 13 punti, ma tutto il collettivo olbiese ha saputo offrire una prova di buona solidità.

“Sono veramente soddisfatto della partita di oggi – commenta coach Dino Guadalupi – abbiamo mostrato un atteggiamento molto attento, competitivo e focalizzato. In alcuni aspetti siamo andato anche meglio rispetto ai livelli di allenamento. I margini di crescita sono ancora importanti, ma è così un po’ per tutti. Questo risultato ci dà la spinta per cercare di aumentare ancora la nostra qualità”.

