Il Pronto soccorso del Santissima Annunziata di Sassari è di nuovo nel caos. A denunciarlo è il personale medico e infermieristico dopo l’aggressione accaduta nella giornata del 23 ottobre.

Ad essere indicato come maggiore responsabile il nuovo direttore Stefano Sau. In una nota, viene fatto notare che “dal momento del suo arrivo, le mosse strategiche sono state quelle annullare sostanzialmente tutti i percorsi intrapresi comprese le condivisioni delle scelte; inoltre ha deciso di smontare l’Obi riducendolo da 10 a 4 posti con la conseguenza di congestionare ancora di più il Pronto Soccorso”.

L’Obi (Osservazione breve intensiva) è una reparto di Pronto soccorso dove vengono trattenuti i pazienti di cui si presume la risoluzione del problema entro 36 ore. La scelta che ha portato alla riduzione ha contestualmente sottoposto il Pronto Soccorso ad una pressione importante.

“Il personale è allo stremo. Il clima che si sta creando è esplosivo, con richieste di aspettative, trasferimenti e congedi da parte del personale che a stento riesce a far fronte al carico di lavoro. Di questo passo, per la prima settimana di novembre non sarà possibile coprire tutti i turni” si legge nella nota.

