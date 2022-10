Il Cagliari incassa una nuova e dolorosa sconfitta in trasferta, questa volta con l’Ascoli che si impone per 2-1. Poco da dire per i rossoblù, che scivolano al decimo posto in classifica. Ma ciò che fa paura è la sterilità offensiva di una squadra che non tira in porta quanto dovrebbe.

Nel primo tempo il Cagliari tiene il pallino del gioco ma è poco pericoloso. Bene fa l’Ascoli a chiudersi e a ripartire. In una di queste occasioni, Lungoyi sorprende Radunovic che deve stenderlo: dal dischetto, al 33’, Dionisi insacca l’1-0.

Nella ripresa Liverani le prova tutte e, snaturando la sua squadra, inserisce quattro punte contemporaneamente. Nonostante ciò non viene prodotto neanche un tiro in porta. All’81, sull’unico errore della difesa rossoblù, Mendes ringrazia e infila il 2-0.

Un errore del portiere Guarna rimette in sesto la gara all’85, Pavoletti insacca il gol della speranza. Nel finale è assalto Cagliari alla ricerca del pareggio, Capradossi e Rog impegnano Guarna. Ma non basta: i padroni di casa vincono per 2-1.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it