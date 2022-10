Il Cagliari ha incassato una nuova sconfitta nel campionato di serie B. Ma ancora una volta il tecnico Fabio Liverani assolve i suoi ragazzi ed anzi trova degli spunti positivi nella sfida con l’Ascoli.

“Direi che abbiamo perso per due episodi, senza subire nulla nel corso della gara. La squadra è stata protagonista di un’ottima prova, i dati parlano chiaro” ha spiegato Liverani.

Che a questo punto cerca di non vedere allarmismi. “La Serie B riserva sempre sorprese e non vanno dati giudizi affrettati, men che meno quando una gara viene condizionata da due episodi e non subisci praticamente nulla”.

