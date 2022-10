“A seguito degli accertamenti effettuati nel corso della giornata di oggi, che non hanno evidenziato nessun elemento di rischio, domani riprenderanno regolarmente tutte le attività didattiche previste nel corpo aggiunto del Polo Sa Duchessa”. Lo ha fatto sapere nella serata di ieri il team di comunicazione ufficiale dell’Università di Cagliari in un post sulla pagina Facebook.

Eccezion fatta per gli studenti di Lingue dei corsi triennali e magistrali che dovranno continuare la didattica a distanza “in attesa della predisposizione degli spazi nella ex Clinica Aresu”.

Non tutti però hanno preso positivamente la notizia. Tra i commenti, infatti, emerge tutto il disappunto di un genitore che interviene sotto il post: “I vigili del fuoco e tecnici stanno ancora facendo i sopralluoghi per certificare la sicurezza degli altri stabili”, scrive, “prima che riprendano le lezioni, vogliamo che i certificati dei tecnici siano scritti nero su bianco, perché si possa essere certi che non ci siano altri crolli imminenti”.

Intanto prosegue l’indagine della Procura di Cagliari che ha esteso il registro degli indagati anche alle ditte di ristrutturazione intervenute nel plesso universitario di via Trentino.

