Nei parcheggi degli ospedali di Cagliari è un caos. Se al Brotzu c’era un servizio di rimozioni interno, negli altri non c’è e non c’è mai stato. E il Comune e l’assessorato alla Sanità devono necessariamente intervenire. La denuncia arriva dal capogruppo del PD in Consiglio comunale, Fabrizio Marcello, che ha presentato una interrogazione rivolta al sindaco Paolo Truzzu.

Tra gli episodi presentati quello del 10 ottobre scorso, quando “il servizio tamponi Covid ‘drive through’ del Brotzu è stato bloccato dalla sosta selvaggia”. Stessa situazione anche negli accessi del pronto soccorso e del reparto di Rianimazione, che hanno creato “severo intralcio al transito dei mezzi ospedalieri”, spiega il consigliere Marcello. “Il fenomeno si verifica anche negli altri ospedali cagliaritani, è stato segnalato dalle direzioni sanitarie”, ha aggiunto.

Il punto è che gli spazi in questione sono “spazi privati a uso pubblico e la mobilità risulta difficile da gestire”. Il sindaco deve intervenire in quanto rappresenta anche l’autorità sanitaria, prosegue Marcello, e il rischio è che per un’auto in sosta di fronte a un ingresso come quello di Rianimazione, qualcuno possa rimetterci la pelle.

“Il Comune, d’intesa con l’assessorato regionale alla Sanità, potrebbe attivare un servizio di rimozione, magari affidandolo alla stessa società che opera sulle strade della città”, propone infine Marcello.

