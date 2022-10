Dopo il rifacimento del fondo realizzato con una resina specifica per pavimentazioni sportive, la sostituzione dei canestri e il tracciamento delle nuove linee per il basket e la pallavolo, nella giornata di ieri il campetto di via Costituzione è stato impreziosito dallo street artist cagliaritano Manu Invisible che ha scelto la parola “Valori” come concetto chiave della sua opera.

L’assessore allo Sport Fabrizio Beccu ricorda che “il campo è multidisciplinare ed è utilizzabile per altre pratiche sportive oltre il basket e la pallavolo, anche individuali”.

Soddisfatto anche il sindaco Andrea Soddu: “Apprezzo la scelta dello street artist Manu Invisible nell’aver voluto sottolineare un termine così importante. Infatti le strutture sportive cittadine rivestono per la nostra amministrazione un ruolo primario di estremo valore sociale ed educativo”.

