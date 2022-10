Premiato il podcast su Gramsci delle studentesse della sede di Sant’Elia del Cpia (Centro provinciale istruzione degli adulti) di Cagliari.

Le alunne, madri e lavoratrici, hanno vinto un premio in denaro che hanno investito in libri di testo per arrivare al diploma. Una classe tutta al femminile, composta da giovani donne che, con coraggio e determinazione, hanno ripreso gli studi interrotti molto presto a causa di condizioni economico-sociali spesso difficili.

La cerimonia di premiazione, svoltasi online la scorsa settimana, ha chiuso l’edizione 2021/22 del concorso rivolto alle scuole “Immaginando Gramsci” promosso dall’Associazione Casa Natale A. Gramsci di Ales, l’Istituto Gramsci della Sardegna e l’Associazione per Antonio Gramsci di Ghilarza, con il supporto scientifico del GramsciLab – Centro di studi interdipartimentale dell’Università di Cagliari.

Tra le tante scuole superiori, ha partecipato anche la classe del II Periodo del CPIA 1 della sede di Sant’Elia con il progetto “Audio lettere per Nino” nel quale le studentesse rispondono ad alcune delle lettere dal carcere di Gramsci.

Le lettere scelte hanno proposto alle lettrici numerose riflessioni sul presente e sulla vita quotidiana, sulla condizione di prigionia, sulla sofferenza di un padre che non può assistere alla crescita dei propri figli e di un uomo politico che lotta per le proprie idee. Così nelle lettere di risposta delle alunne si intrecciano riflessioni profonde sui temi sollevati da Gramsci che si sono intrecciati alle esperienze e vissuti personali delle studentesse capaci da un lato di attualizzare alcune tematiche facendole entrare in risonanza con l’oggi, dall’altro di calare le tematiche politiche e sociali in un contesto locale e individuale fatto, talvolta di diverse difficoltà.

