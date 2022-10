“Signora Presidente del Consiglio, onorevole Giorgia Meloni. Antonio Gramsci diceva: ‘L’illusione è la gramigna più tenace della coscienza collettiva: la Storia insegna, ma non ha scolari'”. Così il neoeletto deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Aboubakar Soumahoro, interviene in seguito al discorso di Giorgia Meloni alla Camera, che appena prima si era rivolta allo stesso dandogli del “tu”.



“Noi, scolari della Storia e Resistenti alla gramigna dell’illusione – continua Soumahoro – , sappiamo che i Patrioti erano i Partigiani, che, come Gabriella Degli Esposti, hanno restituito onore all’Italia”.



“Oggi, non si può condannare il fascismo senza rendere omaggio ai Partigiani Patrioti che hanno scardinato il regime fascista che ha fatto precipitare il nostro Paese nell’abisso”, aggiunge il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra.



“In un momento così difficile – va avanti Soumahoro – , in generale per l’umanità ed in particolare per il nostro Paese e l’Europa, l’Italia ha bisogno del Patriottismo delle Partigiane e dei Partigiani. Del Patriottismo solidale e sociale; non di egoismi e individualismi. Del Patriottismo relazionale ed internazionalista; non dei sovranismi egoistici ed isolazionisti“.



“La grandezza dell’Italia si misurerà sulla capacità di mettere in pratica questo Patriottismo e di attuare la Politica che segue il principio di uguaglianza della nostra Carta Costituzionale: mettendo al centro i diritti sociali, i diritti civili e la tutela dell’ambiente, e dando risposte concrete a chi ha fame, a chi è afflitto dalla precarietà lavorativa, sociale e esistenziale, a chi è afflitto dal travaglio dell’anima come i nostri giovani, e a chi è discriminato”, conclude Soumahoro.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it