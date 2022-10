“Siamo consapevoli che in questo momento economico difficile, pastori e agricoltori sono l’anello debole della catena, ma non si possono addebitare a questa Giunta, e tantomeno al Presidente Solinas, le responsabilità di una crisi internazionale che ha origini lontane e si ripercuote in ogni angolo del pianeta”.

Lo afferma l’assessore regionale dell’Agricoltura, Gabriella Murgia, in vista della riunione convocata per giovedi 27 ottobre dalla Commissione Attività produttive del Consiglio regionale, alla quale parteciperanno anche le associazioni di categoria.

“Alla Giunta regionale – aggiunge l’assessore Murgia – stanno a cuore i problemi del sistema agropastorale, ricchezza non solo economica ma anche culturale e identitaria della Sardegna, e lo dimostrano anche le ingenti risorse messe in campo dall’inizio dell’anno: oltre 60 milioni di euro, 22 milioni e 500mila euro dei quali solo per il comparto ovicaprino, per sostenere i nostri allevatori e pastori”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it