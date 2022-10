Il Cagliari Calcio ha comunicato di aver sollevato Stefano Capozucca dal ruolo di Direttore Sportivo della prima squadra con una nota sul proprio sito ufficiale

“Il Club ringrazia il Direttore Capozucca per quanto fatto nel corso degli anni vissuti in Sardegna, augurandogli il meglio per il futuro professionale” è stato il commento della società.

Capozucca paga la recente retrocessione in serie B e la crisi che la squadra sta vivendo negli ultimi tempi. Ben presto arriveranno nuovi aggiornamenti.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it